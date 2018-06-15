(Görüntülü) Erdoğan: Bedellli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada (Aktüel)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ - Yılmaz BEZGİN İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Marmara İlahiyat Camii'nde kıldı. Namaz sonrası camiden çıkarken açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle Ramazan Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve bütün İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum" dedi. "ŞU ANDA DA AYNI ŞEYİ YAPIYORLAR" Suruç'ta dün meydana gelen olaylara değinen Erdoğan, "Tüm İslam alemi sıkıntılar içerisinde. Dün de bizim Şanlıurfa milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ı Suruç'ta terör örgütü PKK, HDP, bunlar öldürdüler. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar. Onlar içerisinde ağır olanlar da var. Bunlar bir tahrik unsuru olarak bu işi bırakmış değiller. Esnaf ziyareti yapılırken 'Bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Nasıl buraya gelirsiniz?' gibi bir yaklaşımla orada bu hainliğe bir saldırı cereyan etti. 4 ölü var, 9 kadar da yaralı var. Biz demokrasi, barış, özgürlükten yanayız diyenler çözüm sürecinde yaptıkları oyunları maalesef hala yapmaya devam ediyor. Biz milli birlik kardeşlik dedik. Orada da aynı şeyi yaptılar. Şu anda da aynı şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ama şunu iyi bilsinler ki; biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da bırakacağız, ne Cudi'de bırakacağız ne Tendürek'te bırakacağız ne Bestler Deresi'nde bırakacağız ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz. Tek terörist kalmayana kadar bunu kovalayacağız. Milletimizin huzurunu kimsenin kaçırmaya hakkı yok. Biz de devlet olarak huzuru barışı mutluluğu tesisle görevliyiz. Bunu inşa etmeye çalışırken bu tür olaylarla karşı karşıya kaldığımız zaman gereğini yapmak durumundayız. Onun için milletimizin bu oyunlara gelmemesini kardeşliği elden bırakmamasını dayanışma içerisinde özellikle de 24 Haziran'ı başarmamızı, atlatmamızı milletimden özellikle rica ediyorum. Bu seçim zaten Türkiye'de ve Dünya'da bir kırılma noktası. Bence sıçrama tahtalarımızdan bir tanesi olacak. Bu noktadan hareketle de milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu. "GÖRÜŞMELERİMİZİ GEREK RUSYA GEREK İRAN TARAFIYLA YAPIYORUZ" "Rejimin İdlib'deki saldırıları devam ediyor. BM'den de bir uyarı geldi. 'Türkiye'ye yeni bir göç dalgası olabilir' diye. Böyle bir göç dalgası bekleniyor mu? Tedbirler neler olur?" sorusuna Erdoğan, "İdlib olayında rejim, Rusya özellikle oradaki bazı terör örgütlerine yönelik dün nokta vuruşlar yaptı. Tabii gönlümüz bir an önce İdlib'i barış zeminine kavuşturmak. Afrin'de neyi yakaladıysak, aynı şekilde İdlib'de de bunu yakalamak. Bu tür bir göç dalgası olur mu olmaz mı onu biraz da tabii zaman belirleyecek ama bu göç dalgasını engelleyebilmek için de görüşmelerimizi gerek Rusya gerek İran tarafıyla yapıyoruz. Bu noktada, Tel Rıfat önemli bir durum arz ediyor. Bunu en az zararla nasıl atlatırsak, o kadar isabetli olacak." şeklinde yanıt verdi. "TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İLE OTURACAĞIZ, KONUŞACAĞIZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalıcı bir bedelli askerlik gelmesinin şansı var mı? Böyle bir konu gündeminizde var mı? sorusu üzerine, kalıcı bedelli askerliğin çok ayrı bir konu olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız 'Bize şu kadar asker gerekiyor' dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay'ın bu talebini bir kenara koyamayız. Türkiye'de şu anda zaten bizim Silahlı Kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda, hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız. Yani gündemimizde var" şeklinde konuştu. Bu arada TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bayram namazını Marmara İlahiyat Camisi'nde kıldı.