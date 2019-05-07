Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - istanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ak Parti İstanbul İl binasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Sütlüce'deki AK Parti İl Binasına geçti.
(Görüntülü) Erdoğan Ak Parti İl Binasında
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - istanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ak Parti İstanbul İl binasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan...
07 Mayıs 2019 Salı 16:00
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