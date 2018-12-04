(Görüntülü) Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Anıtını ziyaret eden  Adanalı öğrencileri konuta davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Anıtını ziyaret eden Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini konuta davet etti. Erdoğan, öğrencilerle bir süre konuştuktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Anıtını ziyaret eden Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini konuta davet etti. Erdoğan, öğrencilerle bir süre konuştuktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
04 Aralık 2018 Salı 17:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Anıtını ziyaret eden Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini konuta davet etti. Erdoğan, öğrencilerle bir süre konuştuktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
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