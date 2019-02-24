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(Görüntülü) Erdek’te kar yağışı etkili oluyor

BALIKESİR’in Erdek ilçesinde dün başlayan kar yağışı bugün de aralıksız devam ediyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dünden itibaren bölgeyi etkisi altına alırken, Erdek ve çevresi beyaza büründü. Erdek-Bandırma eski karayolunun...

BALIKESİR’in Erdek ilçesinde dün başlayan kar yağışı bugün de aralıksız devam ediyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dünden itibaren bölgeyi etkisi altına alırken, Erdek ve çevresi beyaza büründü. Erdek-Bandırma eski karayolunun Askeri Kamplar Bölgesi bölümü kapandı, ulaşım üst yoldan veriliyor. Ocaklar ile Turan kırsal mahalleleri arasında ulaşımını sağlayan karayolu da yoğun kardan dolayı araç trafiğine kapandı. Bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait kar temizleme ve tuzlama araçları sevk edildi. Erdek Belediyesi’ne ait araçlar da Büyükşehir Belediyesi ekiplerine yardımcı oluyor. Ekipler, Ocaklar-Turan kırsal mahalleleri arası ulaşımı sağlayan karayoluna geçerek, yolu yeniden araç trafiğine açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Erdek Belediyesi’ne bağlı ekipler, Kapıdağ Yarımadası’ndaki kırsal mahallelerde yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
 

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