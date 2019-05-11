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(Görüntülü) Erciyes, 22 bin yabancı turisti ağırladı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ Turizm İşletmeciler Derneği (KAYTİD) Başkanı Ali Koray Özandaç, Erciyes Kayak Merkezi'nde bu sezon yabancı turist sayısında artış olduğunu söyleyerek, "Dağ turizminde Polonya, Rusya ve Ukrayna gibi...

Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ Turizm İşletmeciler Derneği (KAYTİD) Başkanı Ali Koray Özandaç, Erciyes Kayak Merkezi'nde bu sezon yabancı turist sayısında artış olduğunu söyleyerek, "Dağ turizminde Polonya, Rusya ve Ukrayna gibi farklı ülkelerden 22 bine yakın yabancı turisti ağırladık" dedi.

KAYTİD Başkanı Ali Koray Özandaç, Kayseri'nin doğa ve kültürel özellikleriyle zengin bir tarihi geçmişe sahip olduğunu söyledi. Özandaç, Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi geçmişi ve gastronomik değerleriyle ile turizmde aslında çok iyi yerlere geleceğini söyleyerek, "Dağ turizminde Polanya, Rusya ve Ukrayna gibi farklı ülkelerden 22 bine yakın yabancı turisti burada ağırladık. Erciyes'te 1 milyona yakın da ziyaretçi ağırlandı. Şehrin Kapadokya'nın da başkenti olması sebebiyle tarihi ve kültürel özellikleri açısından çok fazla imkanları var" dedi.

Gastronomik olarak zengin bir şehir olduklarını vurgulayan Başkan Özandaç, düzenleyecekleri uluslararası projelerle yabancı turistlerin dikkatini Kayseri'ye çekmek istediklerini söyledi. Erciyes'te tesislerin ve yatak sayısının artması için gayret gösterdiklerini ifade eden Özandaç, "Erciyes'e gelen misafirler haliyle orada konaklamak istiyorlar. Tesislerimiz sezonda çok çabuk doluyor. Misafirlerimizi şehir otellerine alıyoruz. Şehir otellerimiz de imkan olarak çok iyi durumdadır. Kapadokya veya alışveriş merkezleri olsun çok yakın olması sebebiyle tercih ediliyor. Erciyes'te genişleme projelerimiz devam ediyor. Erciyes'te farklı yatırım bölgeleri açılıyor. Ulusal ve uluslararası projelerimiz ile bu yaz da devam edecektir" diye konuştu.
 

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