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(Görüntülü) Erciş'te işkence edilen köpeklere, öğretmen ve öğrenciler sahip çıktı

VAN'ın Erciş ilçesinde, kulakları kesilerek işkence edilen 2 köpeğin de aralarında bulunduğu 10 yavru köpeğe sahip çıkıldı. Kulakları kesilen 2 yavru köpek belediyenin veteriner hekimine teslim edilirken, diğerlerini ise öğretmen ve öğrenciler...

VAN'ın Erciş ilçesinde, kulakları kesilerek işkence edilen 2 köpeğin de aralarında bulunduğu 10 yavru köpeğe sahip çıkıldı. Kulakları kesilen 2 yavru köpek belediyenin veteriner hekimine teslim edilirken, diğerlerini ise öğretmen ve öğrenciler sahiplendi.
Erciş ilçesinin Adnan Menderes Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişilerce 2 yavru köpeğe, kulakları kesilip işkence edildi. Bu köpeklerle 8 yavru köpeğe Sezai Karakoç Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri sahip çıktı. Kulakları kesilen yavru köpekler, olay yerine çağrılan Belediye Veteriner Hekimi İhsan Çiftçi'ye teslim edilerek tedaviye alınırken, diğer yavru köpekler ise okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından sahiplenildi. Veteriner Hekim Çiftçi, köpeklerin kulaklarının kesilmesinin vahşet olduğunu söyledi.
Köpekleri sahiplenen rehber öğretmen Tuğba Turan ise Öğrencilerimiz ile birlikte sahipsiz kalan yavru köpeklerin okul bahçesinde oluşturduğumuz küçük kulübelerde bakımını ve beslenmesini yapmaya gönüllü olarak talip olduk. Önce bu yavru köpeklerin kulaklarını kesen, çocuk olduğunu düşündüğümüz insanların eğitilmesi ve hayvan sevgisinin onlara verilmesi gerekmektedir. Ben elimden geldiğince okulda öğrencilere bu konuda eğitici uygulamalar vererek, bunu yapmaya çalışıyorum dedi.

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