(Görüntülü) Erbil süikastinin planlayıcıları iki ayrı operasyonda vuruldu
25 Temmuz 2019 Perşembe 12:37
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