(Görüntülü) Erbaş: İşi dinler arası savaşa götürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camilere olan bu saldırıların durdurulması, adeta işi dinler arası savaşa götürecek boyuta doğru çekmek isteyenlere karşı fırsat vermeme noktasında harekete geçmeliyiz" dedi. Afyonkarahisar'da bir otelde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Hizmet İçi Eğitim' toplantısına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, toplantı sonrası Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını söyleyen Erbaş, "İslam dinine göre tüm mabetlerin, hangi dinin mabedi olursa olsun dokunulmazlığı vardır, masumiyeti vardır. Savaşta bile Müslüman askerlerin hiçbir dinin mabedine, din adamına dokunmaması gerektiği kendilerine emredilir. Dolayısıyla son dönemlerde özellikle mabetlere saldırıları şiddetle kınıyoruz. En son Yeni Zelanda'da olan ve adeta bütün dünya tarafından kınanan bir olay gerçekleşti. Bu olay sadece Yeni Zelanda'daki bir camiye girerek ibadet eden Müslümanları şehit etme şeklinde bireysel bir olay değildir. Bunun böyle olmadığı da katilin geride bırakmış olduğu birtakım izlerden anlaşılmış oldu. Yazmış olduğu yazılarda ve silahlarının üzerine yapmış olduğu işaretlerde ortaya çıktı" diye konuştu. 'ÜLKE OLARAK BİZİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR' Yeni Zelanda'daki saldırının Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Erbaş, "Ülkemizi de özellikle hedef alan olay olması münasebetiyle bizi çok daha fazla ilgilendiriyor. Bütün dünyanın dikkatini bizim ülke olarak, milletimiz olarak camilere olan bu saldırıların durdurulması, adeta işi dinler arası savaşa götürecek boyuta doğru çekmek isteyenlere karşı fırsat vermeme noktasında harekete geçmeliyiz. Bununla ilgili gerekli açıklamalarımızı ülke çapında yetkililerimiz yaptılar. Biz de dünyayı barışa davet eden bir dinin mensupları olarak her zaman barıştan yana olduğumuzu, insanların inançlarını, düşüncelerini farklı olmasının normal olduğunu, farklılıkları zenginlik bilerek, birlikte yaşama tecrübesinin tarihimizde, medeniyetimizde nasıl gerçekleştirmişsek bugün de bunu yapmamız gerektiğini, geleceğe de barış içerisinde yaşayacak şekilde taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Yeni Zelanda'da şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyorum, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum" dedi. 'ÖRNEK OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM' Yeni Zelanda yetkililerinin örnek bir davranış sergilediğini de anlatan Erbaş, şöyle konuştu: "Ben özellikle Yeni Zelanda'da yetkililerin, Başbakanın ve görevli olan kişilerin yapmış oldukları açıklamaların dünyanın her ülkesinde yapılan bu tür olaylar karşısında yetkililer için bir örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Açıklanması gereken hususları açıkladılar. İnşallah daha önce bu tür olayların yapıldığı ülke yetkilileri de bu tür açıklamalar yaparlar diye düşünüyorum ve olumlu buluyorum."