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(Görüntülü) Erasmus için geldiler, lezzet turunda hastanelik oldular (2)

'ŞAKA' YAPMIŞLAR Adana'da, Erasmus öğrencileri Romanya uyruklu Mona Dragan (21) ve Bosna Hersek uyruklu Mirza Kurbegovic'in (22) lezzet turunun ardından sosyal medyadan paylaştıkları videonun mizansen olduğu ortaya çıktı. 6 aydır Adana’daki...

'ŞAKA' YAPMIŞLAR

Adana'da, Erasmus öğrencileri Romanya uyruklu Mona Dragan (21) ve Bosna Hersek uyruklu Mirza Kurbegovic'in (22) lezzet turunun ardından sosyal medyadan paylaştıkları videonun mizansen olduğu ortaya çıktı. 6 aydır Adana’daki Çukurova Üniversitesi’nde tıp eğitimi alan Mona Dragan, "Kentte gezdiğimiz de sürekli yardımseverlik ve misafirperverlik görüyorduk. Sonra bu videoyu çekmeye karar verdik. Bunu sadece bir şaka olarak yaptık. Buradaki önemli nokta, daha önce olmadığı kadar yüksek derecede misafirperverce karşılandık ve çok fazla şey ikram edildi. Biz de bu yardımseverliği diğer insanlara göstermek için böyle bir video çektik. Bunun ne kadar yüksek ölçüde olduğunu hissettirmeye çalıştık. Sürekli ikramlar, ikramlar, ikramlar. Bunun ötesi yok" dedi

Dragan, kentin çeşitli noktalarını gezme fırsatı bulduğunu da anlatarak, "Kentteki yapılar beni tarihte bir yolculuğa götüren hisler bıraktı. Adanalılar çok sıcakkanlı ve arkadaş canlısı insanlar. Buraya gelmeden önce olası problemleri düşündüm ama geldikten sonra hiçbir problem yaşamadım. Esnaf pazarlığa sanat derecesinde önem veriyor, alışverişlerimiz bir ritüel boyutunda gerçekleşti" diye konuştu.

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