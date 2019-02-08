Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,() KARTAL'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Enkazdan bir kişi canlı olarak kurtarılırken, o anlar havadan görüntülendi.
(Görüntülü) Enkazdan kurtarılma anında havadan çekilen görüntüler
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,() KARTAL'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Enkazdan bir kişi canlı...
08 Şubat 2019 Cuma 15:50
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