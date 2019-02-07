İstanbul () 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz Kartal'da çöken binanın enkazından 19 saat sonra kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Havva'yı dün akşam yine aynı enkazdan yaralı olarak çıkarılan bir kadın sormuştu. Kurtarma ekiplerinin kameralarına yansıyan görüntülerde kadın ambulansa götürülürken, kendisini kurtaran ekiplere 'Havva yaşıyor mu?' diye soruyor. Ekipler de kadına 'çıktı' diye karşılık veriyor.
(Görüntülü) Enkazdan dün akşam kurtarılan kadın Havva'yı böyle sormuştu
İstanbul () 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz Kartal'da çöken binanın enkazından 19 saat sonra kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Havva'yı dün akşam yine aynı enkazdan yaralı olarak çıkarılan bir kadın sormuştu. Kurtarma ekiplerinin...
07 Şubat 2019 Perşembe 13:10
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