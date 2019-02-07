Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL, () KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(Görüntülü) Enkazdan 18 saat sonra kız çocuğu kurtarıldı (2)
Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL, () KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.
07 Şubat 2019 Perşembe 11:43
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