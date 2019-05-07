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(Görüntülü) Engellilerin 1 günlüğüne de olsa hayalleri gerçekleşti

  Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmada bedensel ve zihinsel engelli Hasan Engin Akpınar'ın polis, zihinsel engelli Umut Kurada'nın ise 1 günlüğüne itfaiyeci olma hayali gerçekleşti. Muğla...

 

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmada bedensel ve zihinsel engelli Hasan Engin Akpınar'ın polis, zihinsel engelli Umut Kurada'nın ise 1 günlüğüne itfaiyeci olma hayali gerçekleşti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk olarak 2016 yılında Menteşe ilçesinde hizmete açtığı kısa mola merkezi, daha sonra Milas ve Fethiye ilçelerinde da açıldı. Ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli ortamın sunulduğu merkezlerde, çocuklar eğlenceli etkinliklerle zaman geçirirken aileler de kısa bir mola vererek dinlenme imkanına kavuştu. Çocukların kişisel gelişimine büyük katkı sunulduğu kısa mola merkezleri, yapılan etkinliklerle de engelli bireylerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Bu kapsamda Fethiye Kısa Mola hizmetinden yararlanan Hasan Engin Akpınar'ın (14) polis ve Umut Kurada'nın (10) ise itfaiyeci olma hayalleri gerçek oldu. Fethiye Kısa Mola Merkezi'nden engelli nakil aracıyla Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hasan Engin Akpınar'ı, görevli polis memurları karşıladı. Polis yeleği ve şapka takan Akpınar, ekip araçları hakkında bilgi aldı ve telsiz kullandı. Daha sonra MOBESE kameralarını inceleyen Akpınar'ın mutluluğu görülmeye değerdi. Zihinsel engelli Umut Karaca'nın hayali ise itfaiyeci olmaktı. Kısa mola merkezinde görevli uzman personel eşliğinde engelli nakil aracıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne getirilen Umut'a, itfaiye erleri tarafından kıyafet giydirildi. İtfaiye aracı ile göreve çıkan, telsizle anons yapan ve yangın söndürme konusunda tatbikat yapan Umut'un mutluluğu gözlerinden okundu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kısa Mola Merkezleri ile hayalleri gerçeğe dönüşen Hasan Engin Akpınar ve Umut Karaca, günün anısında polis memurları ve itfaiye erleri ile fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.

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