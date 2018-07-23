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(Görüntülü) Engelliler Mehteran Takımı'ndan Çeşme'de özel konser

ALİAĞA Engelliler Rehabilitasyon Derneği Engelleri Aşan Mehteran Takımı, İzmir'in Çeşme ilçesinden önce Aliağa'da görev yapan Emniyet Müdürü Gürcan Alev'e vefa için ücretsiz konser verdi. Programları kapsamında Çeşme yakınlarına...

ALİAĞA Engelliler Rehabilitasyon Derneği Engelleri Aşan Mehteran Takımı, İzmir'in Çeşme ilçesinden önce Aliağa'da görev yapan Emniyet Müdürü Gürcan Alev'e vefa için ücretsiz konser verdi. Programları kapsamında Çeşme yakınlarına gelen Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Engelleri Aşan Mehteran Takımı, daha önce Aliağa'da görev yapan ve halkın sevgisini kazanan İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev'e vefa için Çeşme'de ücretsiz halk konseri vermek istedi. Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı ve Engelleri Aşan Engelsiz Mehteran Takımının Mehteran Başı İbrahim Erdemir'in isteğini, Emniyet Müdürü Alev memnuniyetle karşıladı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın onayının ardından, Emniyet Teşkilatını Güçlendirme Derneği aracılığıyla Çeşme'deki Cumhuriyet Meydanı'nda halk konseri düzenlendi. Kaymakam Kara, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Emniyet Müdürü Alev, Emniyet Teşkilatını Güçlendirme Derneği Başkanı Murat Erdoğan, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar konseri izledi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndaki mehteran konseri, vatandaşlardan büyük ilgi görürken, konser Alaçatı'da da tekrarlandı. Konuşma yapan Dernek Başkanı Erdemir, mehteran ekibinin 8'i ortopedik, 13'ü özel bireysel engelliden oluştuğunu söyledi. İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev ise konuşmasında etkinlik için teşekkür etti.

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