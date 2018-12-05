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(Görüntülü) Engelliler, kendileriyle ilgili projenin toplantısına asansör bozuk olduğu için giremedi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'da, engelliler için yapılacak cami ve külliyenin proje tanıtım programına, asansör bozuk olduğu için engelliler giremedi. Kapıda kalan engellilerle karşılaşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir,...

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'da, engelliler için yapılacak cami ve külliyenin proje tanıtım programına, asansör bozuk olduğu için engelliler giremedi. Kapıda kalan engellilerle karşılaşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, üzüntüsünü dile getirerek, "Neden burayı tercih etmişler? Asansörün problemli olduğunu biliyorlar. Yoksa özellikle buna mı dikkat çekmeye çalışmışlar?" dedi.

Adapazarı İlçe Müftülüğü ve Sakarya Engelliler Camii Derneği iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında, engelliler için içerisinde cami ve dini-bilimsel eğitim alanları, konferans salonları, spor salonları ve konaklama alanının olduğu külliye inşa edilecek. Projenin tanıtım programı, kent merkezindeki Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Müftüsü İhsan Açık ve şehir protokolü katıldı. Engelliler ise kendileri için inşa edilecek ve dünyada tek olacak projenin tanıtımına salondaki engelli asansörü bozuk olduğu için giremedi. Engelliler, yağmur altında programın bitmesini bekledi. Salon girişinde bekleyen engellilerle karşılaşan Vali Nayir, büyük şaşkınlık yaşadı. Neden içeri giremedikleri sorulduğunda, "Özellikle böyle bir projede olacağımız için çok mutlu olacaktık ama olamadık" cevabını alan Vali Nayir, üzüldüğünü dile getirdi. Bunun, programı düzenleyenlerin hatası olduğunu belirten Nayir, "Neden burayı tercih etmişler? Asansörün problemli olduğunu biliyorlar? Yoksa özellikle buna mı dikkat çekmeye çalışmışlar? Gönlümüz sizi yukarıda görmek ister; ama bundan sonraki yerler, size uygun yerler olacak" diye konuştu.

Bu konuşmanın ardından protokol üyeleri, salona girerken engelliler ise tanıtım boyunca dışarıda bekledi.

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