(Görüntülü) Engelli Sultan'a, koruyucu aile desteği

KAYSERİ'de, Serpil ve Mehmet Koç çifti, komşularının koruyucu aile olmasından etkilenerek, görme ve zihinsel engelli Sultan Kök'ün (7) koruyucu ailesi oldu. 4 yıl önce zihinsel engeli nedeniyle hiç yürüyemeyen Sultan Kök, koruyucu ailesinin desteği ile adım atmaya başladı. Ev kadını Serpil Koç, 4 yıl önce komşusunun koruyucu aile olmasından etkilenerek 'koruyucu anne' olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Dilara (17) ve Muhammed (14) isimli iki çocukları bulunan Koç çifti, görme ve zihinsel engelli Sultan Kök'ün bakımını üstlenerek koruyucu ailesi oldu. 4 yıl önce hiç yürüyemeyen Sultan, koruyucu ailesinin desteği ve gördüğü fizik tedavi ile adım atmaya başladı. Serpil Koç, Sultan'ı diğer çocuklarından ayırmadığını belirterek, bakımını üstlendiğini kaydetti. Koruyucu anne olma hikayesini anlatan Koç, "Benim bir arkadaşım koruyucu aile olmuştu. Ben de çocuklarım büyüdüğü için eve bir ses, neşe gelsin istedim. Böyle de olunca Sultan'ı alıp, bakımını üstlenmek istedik. Sultan evimize gelerek, bir neşe kattı. Kendisiyle birlikte yaşadığımız için mutluyuz" diye konuştu. Sultan'ı ilk aldıklarında yürüyemediğini belirten Koç, "Sultan görme ve zihinsel engelli. Hiç yürümüyordu, adım atmaya başladı. Artık konuşur diye de ümit ediyoruz. İnşallah sağlık açısından daha iyi olur. Biz bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda bana eşim de destekçi oldu. Çocuklarım da Sultan ile iyi anlaşıyor. Bu konuda bana her zaman destekçiler. Biz ailecek Sultan'ı çok seviyoruz" diye konuştu. Sultan'a özel olarak baktığını kaydeden Koç, "Kendisiyle özel olarak ilgileniyorum. Sultan hiç görmediği için tek başına yürüyemiyor. Yemeğini kendim yediriyorum. Sultan, zihinsel engelliler okulunda eğitim görüyor. Henüz 1'inci sınıfa gidiyor. Bu şekilde Sultan'la birlikte yaşamımızı sürdürüyoruz" dedi.