(Görüntülü) Engelli rekortmen Esmeray, 15 Temmuz şehitleri için daldı

DÜNYA Engelli Dalış Rekortmeni Cem Esmeray (35), 15 Temmuz şehitleri anısına Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 15 metre derinliğe tüpsüz dalış gerçekleştirdi.Bedensel engelli dünya dalış rekortmeni Cem Esmeray, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Ayvalık'ta şehitler anısına dalış gerçekleştirdi. Badavut mevkii Karakol Dağı eteklerindeki kayalık bölgenin açıklarında 15 metre derinliğe dalan Esmeray, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’nden 3 dalgıcın da yardımıyla, '15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' yazılı bir pankart açtı.‘ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİNİN ACISINI PAYLAŞIYORUZ’Dalışını 15 Temmuz şehitleri anısına gerçekleştirdiğini ifade eden Esmeray, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin destekleriyle gerçekleştirdiğim bu dalışta, sembolik olarak 15 metreye inerek ’15 Temmuz’u unutmayacağımızı’ ifade etmeye çalıştım. Vatanı ve milleti için kanlarını ve canlarını esirgemeyen şehitlerimizin ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerinin acısını paylaşıyoruz. Vatanımızın ve milletimizin bir daha başına böylesi olayların gelmemesini diliyorum” dedi.Önümüzdeki aylarda, 'Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkanlık Rekoru' adını verdiği dalışta ise 41 metreye inmek için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyleyen Esmeray, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da destek isteyeceğini belirtti.Esmeray, 15 Temmuz dalışı için kendisine destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz'e de teşekkür etti.İTFAİYE ERLERİ DE DALIŞA EŞLİK ETTİEngelli rekortmen Cem Esmeray’a destek veren Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği dalgıçlarından Sedat Erol da, bu tür bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Erol, “Böylesi anlamlı, geleceğin tekrar tekrar kurtarıldığı, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin hainlere karşı zafer kazandığı bir günde anı dalışı yapmak benim için çok özel bir duygu. Allah bir daha bu ülkeye bir Kurtuluşa Savaşı ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olaylar yaşatmasın” diye konuştu.VATANDAŞLARDAN BALIKADAMLARA DESTEKDalış yapan ekibin kıyıya yanaşmasıyla birlikte ekibe alkışlarla destek veren vatandaşlardan Cihat Porsuk ise, 15 Temmuz gibi kara bir günün tekrar yaşanmamasını dilediklerini belirtti. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını ifade eden Porsuk sözlerini şöyle sürdürdü:“Daha önceleri de benzeri oyunlar ülkemiz üzerinde oynanmıştı. Aynı karanlık güçler 15 Temmuz’da da aynısını yapmaya kalkıştılar ama başaramadılar. Bu saatten sonra da başaramazlar. Artık devletimiz eskisi gibi değil. Çok güçlendi. Herkes de bilinçlendi. Bundan sonra demokrasiye de, Cumhurbaşkanımıza da sahip çıkacağız. Bugün de balıkadamların 15 Temmuz ile ilgili açtıkları pankart bizi çok duygulandırdı."