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(Görüntülü) Engelli öğrencilerden ahşaba sanatsal dokunuş

Muğla'da engelli öğrenciler ahşap ürünlere hayat veriyor. Öğrenciler yaptıkları ürünleri satarak okul harçlıklarını çıkartıyor. Muğla Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki 5 derslikte öğrenim gören zihinsel engelli öğrenciler, bireysel...

Muğla'da engelli öğrenciler ahşap ürünlere hayat veriyor. Öğrenciler yaptıkları ürünleri satarak okul harçlıklarını çıkartıyor.
Muğla Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki 5 derslikte öğrenim gören zihinsel engelli öğrenciler, bireysel yetenekleri ile göz kamaştırıyor. Atölye dersi kapsamında 33 zihinsel engelli öğrenci, büyük bir mutluluk içerisinde girdikleri sınıflarında ahşaba hayat veriyor. Öğrencilerin ahşaptan ürettikleri sehpa, tepsi, saat, duvar ve kapı süsleri her yıl Engelliler Haftası'nda çeşitli fiyattan satışa sunuluyor. Satılan bu ürünlerden elde edilen gelir ise engelli öğrencilere harçlık oluyor.
Atölye öğretmeni Umut Topaloğlu, Dışarıdan aldığımız ahşapları öncelikle zımparalıyoruz. Daha sonra öğrencilerimiz vernikliyor. Ahşaba verdiğimiz desenlerin içerisine dolgu yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri Engelliler Haftası'nda satışa sunuyoruz. Evlatlarımız zihinsel engelli. Kendi bireysel yetenekleri var. Ortaya çıkardıkları her ürün sonrası onların yüzlerinde gördüğümüz gülümseme bizleri çok mutlu ediyor dedi. 

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