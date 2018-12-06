(Görüntülü) Engelli öğrenciler bir günlüğüne belediye personeli oldu

GÖLBAŞI Belediyesi, Engelliler Haftası nedeniyle Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencilerine ‘Belediyemizi Tanıyalım’ projesi kapsamında belediye müdürlüklerini tanıtarak, öğrencilere bir günlük iş verdi. Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret eden ZİÇEV öğrencileri, bir günlüğüne üniforma giyip zabıta oldu. Engelli zabıtalar, Gölbaşı Seymenler Kapalı Pazar Yeri’nde sebze ve meyve tezgâhlarını gezerek etiket denetimi yaptı. Öğrenciler, esnaflara kimlik yaka kartlarını takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Temizlik İşleri Müdürlüğünde temizlik işçisi kıyafeti giyen öğrenciler ise, çöp ve atıkların nasıl temizlendiğini hakkında bilgi aldı, süpürge aracına bindi. Son olarak Park Bahçeler Müdürlüğü serasında sümbül soğanı eken ZİÇEV’li öğrenciler ise burada kompost makinesi kullandı. ‘ÇALIŞMALARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR’ “Engelliler Haftası” dolayısı ile ZİÇEV’li öğrencilerimizle bir günlüğüne mesai arkadaşı olduk” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak, aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek herkesin sosyal sorumluluğudur. Gölbaşı Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin sosyal yaşama katılmasındaki engelleri ortadan kaldırmaya ve tüm insan haklarından eşit olarak yararlanmalarına yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.