(Görüntülü) Engelli işçiden yaya geçidinde kendisine çarpan sürücüye tepki

KARABÜK'te, inşaat işçisi Mustafa Koraman (45), engelli aracıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada kendisine çarparak yaralanmasına neden olan hafif ticari aracın sürücüsüne hakkını helal etmediğini söyledi.



Kaza, dün saat 11.30 sıralarında, Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Yürüme engelli Mustafa Koraman, engelli aracıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken, yanındaki kişi de yardımcı olup, el hareketleriyle sürücüleri durdurmaya çalıştı. Bu sırada Murat Gül yönetimindeki 34 HG 6642 plakalı hafif ticari araç, hızla gelerek, Koraman'a çarptı. Koraman’a yardım etmek isteyen vatandaş ise son anda kendisini aracın altında kalmaktan kurtardı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Koraman, ise yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Koraman’ın tedavisi evinde sürüyor. Karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Murat Gül’e Işıksız yaya geçidinde yaya öncelikli kurala uymadığından dolayı 488 TL ceza yazıldı. Mustafa Koraman, Murat Gül’den şikayetçi olmadığını ifade ederken kazayı anlattı.



Koraman,’’Durmadı. Bana çarpınca her şeyim dağıldı. Omuzum göçtü gitti. Şu anda sarılı. Zedelenme var. İnşaatlarda döşeme işinde çalışıyorum. İşimden gücümden, her şeyimden oldum ’’dedi. Murat Gül’ün hastanede yanına geldiğini belirterek, ’’Bendeydi hata. Arabanı yaptıracağım. Masraflarını karşılayacağım diyerek helallik istedi' dedi. Ben nasıl edeyim ki. Sen normal vatandaşa durmuyorsun, engelliye durmuyorsun. O zaman hiç direksiyona geçmeyeceksin. Ben tekerlekli sandalyem ile duruyorum, vatandaşa yol veriyorum. Ben engelliyken bunu yapıyorsam siz de yapacaksınız. Çık aracın tepesine bas gaza gez. O zaman ben TIR alıp milletin tepesinden geçim. Hakkımı helal etmiyorum. Çünkü beni mağdur etti. Yavaşlasaydı ben bu hallere gelmeyecektim.’’ dedi.



'KAZAYI YAPAN MURAT GÜL BEN DEĞİLİM'



Kazanın meydana geldiği caddenin bir alt tarafındaki caddede ayakkabı mağazası ve otoparkı bulunan Murat Gül, kazaya sebebiyet veren sürücüyle aynı adı taşıdığı için tepkiler aldığını ifade ederek, ’’Hem sosyal medyadan hem de telefonla aranarak geçmiş olsun dileklerinin yanı sıra engelliye yol vermeme münasebetiyle tepki mesajları gelmeye başladı. Yoğun bir şekilde gece saat 2-3’e kadar telefondan başımı alamadım. Herkes, ’geçmiş olsun, kaza nasıl oldu, niye bu kadar hızlı gidiyordun?’ diye soruyor ve tepkiler gösteriyor. Ben de isim benzerliğimiz var o Murat Gül ben değilim dedim. Sosyal medya hesabımdan da 'Kazayı yapan Murat Gül ben değilim duyurulur ‘şeklinde yazdım. İsim ve soyisim benzerliği yüzünden beni zannettiler. Buradan da herkese duyurulur. Kazayı yapan ben değilim. Kazaya sebebiyet veren Murat Gül, adaşım diyeyim. Bundan sonra daha dikkatli olur.’’ diye konuştu.