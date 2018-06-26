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(Görüntülü) Engelli hasta, araçlar yüzünden hastaneye giremedi

İZMİR'de gün içinde çok sayıda hasta ve yakınının geldiği Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, duyarsız sürücülerin park ettiği araçlar yüzünden tekerlekli sandelyesiyle gelen engelliler, binaya giriş çıkışta büyük zorluk yaşadı. Ege...

İZMİR'de gün içinde çok sayıda hasta ve yakınının geldiği Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, duyarsız sürücülerin park ettiği araçlar yüzünden tekerlekli sandelyesiyle gelen engelliler, binaya giriş çıkışta büyük zorluk yaşadı.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nin giriş kapısına uzun süreli park eden otomobiller, tekerlekli sandalyesiyle hastaneye girmek isteyen engelli hastaların zor anlar yaşamasına neden oldu. 'Dikkat hasta indirme bindirme alanı park etmek yasak' yazısına aldırış etmeyen araç sahipleri, otomobillerini uzun süre hastane kapısının önünden çekmeyince, bazı hastalar dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Yaklaşık 15 gün öncesine kadar hastane girişinde dubalar ve bir güvenlik görevlisinin bulunduğunu belirten vatandaşlar, hastane yönetimi tarafından dubaların kaldırılması üzerine bu sorunun yaşanmaya başladığını söyledi. Daha önce görevli personelin, hastaların giriş çıkışı için dubaları kaldırarak araçların duraklamasına en fazla 10 dakika süreyle izin verdiği öğrenildi.
 

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