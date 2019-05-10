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(Görüntülü) Engelli çocuklar şarkılar söyledi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da, 'Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında engelli çocuklar, şarkılar söyleyip, halk oyunları oynadı. Kentte 'Engelliler Haftası' etkinlikleri, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla...

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da, 'Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında engelli çocuklar, şarkılar söyleyip, halk oyunları oynadı. Kentte 'Engelliler Haftası' etkinlikleri, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Törene CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ile çok sayıda kişi katıldı. Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olan ülkelerde, her yıl 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda etkinlikler düzenlendiğini belirten Uslu, "Bu etkinliklerle amaç, engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha çok olmalarına fırsatlar sunmaktır. Diğer yandan bu yoğun farkındalık günlerinde hayatın olumsuzlukların penceresinden bakılması sağlanmakla engellilerin sorunları ile ilgili daha fazla çözüm önerileri üretilebilmektedir. Engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi ileri toplum anlayışının bir gereğidir. Onların günlük hayatta karşılaştıkları en büyük problem toplumun engellilere karşı işlediği yanlış tutumlardır. Tüm bireylerin toplumsal eşitliği ele alarak bu olumsuz tutumların değiştirilebilmesi amacıyla onların farklılıklarına saygı göstermek ve yönündeki tavrımızın günlük yaşantımızdaki uygulamalarımıza da yansıyor olması gerekmektedir" diye konuştu. Konuşmaların ardından engelli çocukların oluşturduğu müzik korosu, şarkılar söyledi. Ritim grubunun gösterisi ilgiyle izlenirken, halk oyunları, gösterileri yapıldı.

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