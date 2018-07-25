(Görüntülü) Engelleri üreterek aştı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 2 yaşındayken yanlış uygulanan tedavi sonrası hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kalan Müfide Esringün (58), ördüğü bez bebekleri satarak geçimini sağlıyor. Burhaniye'deki Şehit Turhan Bayraktar Parkı önünde yaz aylarında gün boyu stant açan yürüme engelli Müfide Esringün, evinde ördüğü bez bebeklerle, süslediği oyuncak bebekleri ve bebek giysilerini satıyor. Burhaniye Belediyesi Kent Konseyi'nde de görevli olan Esringün, vatandaşları engellilere yardım adı altında para toplayanlara karşı uyardı. Tüm engellileri bir şeyler üreterek hayatlarını kazanmaya davet eden Müfide Esringün, devletin bu konuda engelli vatandaşlara yol gösterici olmasını da istedi. 'ÜRETMEYE ENGEL YOK' Engellilerin evlerinde üretim yaparak para kazanabileceğini belirten Müfide Esringün, bu tür uğraşların psikolojiye de iyi geldiğini anlatıp, şunları söyledi: "Devletimizden destek bekliyoruz. Evde yapabileceğimiz işler istiyoruz. Şu anda benim kullandığım araba 7 bin 500 lira. Herkes bunu alamıyor. Bu yüzden hiçbir engelli sokağa çıkamıyor. Devletimiz bu konuda bize yardımcı olması lazım. Bütün engellilerin sokağa çıkması lazım. Üretebilen birçok engelli var. Üretmeye engel yok. Yeter ki biz yapmak isteyelim. Herkes bir şeyler üretebilir elinden geldiği kadar. Harçlığını çıkarır. Ne bileyim evini geçindiren insanlar var. Ama, bizim üretime katkıda bulunmamız için dışarı çıkmamız lazım. Çıkamayanlar da evde bir şeyler yapması lazım. Öncelikle burada alışveriş yapan dostlara, arkadaşlara, gelen giden misafirlere çok teşekkür ederim. Yalnız yetkililerden çok önemli bir isteğim var. Burada gençler toplanıyor. Ellerinde bir tepsi. İki tane gazete parçası, 'Engellilere yardım' diyorlar. Ne olur bunlara izin vermeyin. Bu paralar hiçbir derneğe gitmiyor. Bunlar sadece sahtekârlık. Sahte makbuzlar, sahte isimler altında engellilerin adını kullanarak vatandaşlardan para topluyorlar" dedi.