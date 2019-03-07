(Görüntülü) 'Enerjinin Yıldızları'na yeni halka

Elektrik dağıtım sektöründeki yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretilmesi için başlatılan 'Enerjinin Yıldızları' projesi kapsamında, İstanbul ve Sivas'ın ardından yüksek gerilim laboratuvarlarından biri de Antalya'da açıldı. Teknik ve mesleki liselerde bu dalı seçen öğrenci sayısı, 63'e yükselmiş oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile AEDAŞ, BEDAŞ ve ÇEDAŞ ile arasında imzalanan, elektrik dağıtım sektöründeki yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretilmesi için başlatılan protokol kapsamında kurulan yüksek gerilim laboratuvarlarına, İstanbul ve Sivas'ın ardından bir halka da Antalya'da eklendi. 'Enerjinin Yıldızları' projesi çerçevesinde Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan 'Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nın açılışı törenle yapıldı. Elektrik dağıtım sektöründe 3 şirketle hizmet veren Cengiz ve Koloğlu Holding tarafından sektörün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretilmesi hedefiyle hayata geçirilen 'Enerjinin Yıldızları' projesinde, 'yıldız'ların eğitimine başlandı.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan 'Mesleki Eğitim Protokolü'nün ardından İstanbul, Sivas ve Antalya'da belirlenen 3 meslek lisesinde sektörün ihtiyaç duyduğu 'Yüksek Gerilim Dalı' açıldı. Bu dalı seçen öğrencilerin uygulamalı eğitimi için Avrupa Birliği (AB) standartlarında yüksek gerilim laboratuvarları kuruldu. Antalya'da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki laboratuvarın açılışına; AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu'nun yanı sıra çok sayıda eğitimci ve öğrenci katıldı.

YÜKSEK GERİLİM DALINI 63 ÖĞRENCİ SEÇTİ

AB standartlarına sahip laboratuvarlar, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılına yetiştirilirken, İstanbul'da 12, Sivas'ta 16, Antalya'da da 35 olmak üzere 3 ilde yüksek gerilim dalı bölümünde eğitim alan öğrenci sayısı 63'e ulaştı. Yüksek gerilim dalını tercih eden öğrencilere, laboratuvarlarda elektriğin üretiminden iletim ve dağıtımına kadar tüm kademeler uygulamalı öğretilecek. Başarılı öğrencilere aylık 500 TL burs verilirken, BEDAŞ, ÇEDAŞ ve AEDAŞ'ta staj imkanı sunulacak. Aynı zamanda söz konusu dağıtım şirketlerinin yönetici ve çalışanları, bilgi birikimlerini ve deneyimlerini öğrencilere aktarmak üzere mentorluk yapacak. Öğrencilerin yüksek gerilim laboratuvarlarında mesleki formasyonun gerektirdiği eğitimi görmesini amaçlayan 'Enerjinin Yıldızları' projesi kapsamında 'Elektrik Piyasası' dersi de müfredat kapsamına alındı.

'PROJE ROL MODEL OLACAK'

Açılışta konuşan Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, kamu- özel sektör iş birliği ile hazırlanan projenin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Eğitim alanında eksikliği hissedilen projenin hayata geçirildiğini kaydeden Özgödek, gençlerin istihdamı ve eğitim kalitelerinin artırılması konusunda projenin çok anlamlı olduğunu söyledi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ise 2023 hedefleri kapsamında hazırlanan '2023 Eğitim Vizyonu'nun orta ve uzun vadede mesleki eğitimin prestijinin artmasını ve mesleki eğitime yönelik talebin yükselmesini hedeflediğini dile getirdi. Projenin kendileri için de önemsenen nitelikte olduğunu belirten Numanoğlu, Dünyanın en güçlü sektörü enerji. Enerji sektöründe ayakta kalabilmek sadece enerjiyi üretmekle ilgili değil. Enerjinin güvenli ve kesintisiz dağıtımını sağlamak da son derece önemli. AEDAŞ, BEDAŞ ve ÇEDAŞ'ın hizmetleri bizler için gurur verici. Bu hizmetin kalitesini sürekli kılmak ve bu alanda nitelikli öğrenciler istihdam etmek amacıyla gerçekleştirilen bu projenin son ayağında da yer almaktan mutluluk duyuyorum ve tüm paydaşlarına şükranlarıma sunuyorum dedi.

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu da yüksek gerilim dalında uygulamalı eğitimin büyük önem taşıdığına işaret ederek, Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğumuz Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nda 35 öğrencimiz elektrikle ilgili tüm aşamaları bizzat yaşayarak öğrenecek. Gelecekte meslektaşımız olacak arkadaşlarımıza desteğimiz bununla da sınırlı kalmayacak. Yüksek gerilim dalında eğitim alan öğrencilerimize şirketimizde staj imkanı da sunacağız. Bizlerin mesleki tecrübesi ile değerli öğretmenlerimizin bilgi ve birikimlerini aynı potada eriten 'Enerjinin Yıldızları' projemizin Türk eğitim sistemine, öğrencilerimize, sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu.