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(Görüntülü) Enerji Bakanı Dönmez Üsküdar'da çorba dağıttı

Güven USTA/İSTANBUL,()-ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Parkı'nı gezerek buradakilere sıcak çorba dağıttı. Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne saat 15.00 sıralarında gelen Enerji...

Güven USTA/İSTANBUL,()-ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Parkı'nı gezerek buradakilere sıcak çorba dağıttı.

Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne saat 15.00 sıralarında gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, parkı gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Fatih Dönmez, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'le birlikte kazanın başına geçerek, vatandaşlara sıcak çorba ve ekmek dağıttı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da kazanın başına geçerek onlara eşlik etti.

Parktaki vatandaşlara seslenen Bakan Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımız 8 Aralık'ta buranın açılışını yapmıştı. Bugün gezmek bize nasip oldu. Bir Üsküdarlı olarak sadece biz değil, yurt içi ve yurt dışından bu güzel beldeye gelen birçok misafirimiz de hayranlıkla ifade ediyorlar. Ben bu güzel hizmetten dolayı sayın başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı seçildiğinde İstanbul'un gündeminde bu bahçeler yoktu. Çöp, çamur, çukur, yolsuzluk, susuzluk, hava kirliliği vardı. O dönemde bana da hava kirliliğiyle mücadele görevi düşmüştü. Bugün hamdolsun bunların hiçbiri gündemimizde değil. Bugün millet bahçeleriyle, millet kıraathaneleriyle gündeme geliyoruz. Bu güzel hizmetlerin işletmeye alınmasında emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

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