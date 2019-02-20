Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi CHP aday listesinde kimler var?
İşte CHP'nin Gaziosmanpaşa Belideyi Meclis...
Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Ak Parti Aday Listesi
Gaziosmapaşa Belediye Meclisi Ak Parti...
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis Üyesi aday listesi
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis...
Berna Laçin beraat etti
Berna Laçin beraat etti

(Görüntülü) En çok kitap okuyan hükümlü eşiyle görüşecek 

Mardin'de, cezaevindeki hükümlüler için düzenlenen kitap bağış programında konuşan Başsavcı Ahmet Bektaş, en çok kitap okuyan hükümlülerin ödüllendirileceğini ifade ederek, En çok kitap okuyan hükümlülere eşle görüşmek gibi birçok...

Mardin'de, cezaevindeki hükümlüler için düzenlenen kitap bağış programında konuşan Başsavcı Ahmet Bektaş, en çok kitap okuyan hükümlülerin ödüllendirileceğini ifade ederek, En çok kitap okuyan hükümlülere eşle görüşmek gibi birçok imkanlar sağlanacak dedi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın organize ettiği, Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nin (ÇATOM) desteklediği program kapsamında Mardin Barosu tarafından cezaevindeki hükümlüler için kitap bağışı yapıldı. Mardin E Tipi Cezaevi?nde bulunan kütüphaneye baro, 500 kitap bağışında bulundu. ÇATOM ise hükümlülere kişisel eğitim verip, müzikli eğlence programı düzenledi. Etkinliğe Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Mardin Barosu Başkanı Çelebi Aras, ÇATOM yöneticisi Dilek Sınav ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, en çok kitap okuyan hükümlünün eşiyle görüşme gibi birçok alanda ödüllendirileceğini söyledi. Mardin Barosu'nun cezaevi kütüphanesine bağışladığı 500 kitap için teşekkürlerini ileten Başsavcı Bektaş, şöyle konuştu
Mardin Baromuz, ceza infaz kurumumuzdaki kütüphanemizi güçlendirdi. Bize 500 kitap hediye etti. Ama kitaplar raflarda kalsın diye hediye edilmedi. Burada zaten zamanımız bol. Hepimizin yapacak başka bir işi de yok. Bol bol kitap okuyacağız. Hatta cezaevi müdürümüzle konuşayım. Sizlere sosyal çerçevede verilen hak ve ödüller kapsamında iyi halde olma gibi buna belli sayıda kitap okuyan hükümlülere ödül verilebilir. Kütüphanede raflarda durmasın o kitaplar. Takip edeceğim, kim daha çok kitap okursa, yasal çerçevede verilen ödüllere ekleyebiliriz. En çok kitap okuyan hükümlülere eşiyle görüşmek gibi birçok imkanlar sağlanacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328