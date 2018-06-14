ANKARA () - EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü nedeni ile özel bir klip yayınladı. Klip, "Jandarma Genel Komutanlığı'nın 179’uncu Kuruluş Yıl Dönümünü Kutlarız. Birlikte Daha Güçlüyüz #Jandarma179Yaşında" mesajı ile paylaşıldı.
(Görüntülü) Emniyet'ten Jandarma'ya "Birlikte Daha Güçlüyüz" klibi
ANKARA () - EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü nedeni ile özel bir klip yayınladı. Klip, "Jandarma Genel Komutanlığı'nın 179’uncu Kuruluş Yıl Dönümünü Kutlarız. Birlikte Daha Güçlüyüz...
14 Haziran 2018 Perşembe 09:24
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