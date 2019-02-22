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(Görüntülü) Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Bekçiler, suçluların korkulu rüyası oldu

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitimlerini tamamlayan 410 bekçi, yemin etti. Mezuniyet töreninde konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya,  Bekçilerimiz, halkın sevgilisi, suçluların ise korkulu rüyası oldu dedi.  Bursa...

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitimlerini tamamlayan 410 bekçi, yemin etti. Mezuniyet töreninde konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya,  Bekçilerimiz, halkın sevgilisi, suçluların ise korkulu rüyası oldu dedi. 
Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitimlerini tamamlayan 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri yemin ederek sertifikalarını aldı. Törene, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü İrfan Karakaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve çok sayıda bekçi yakını katıldı. Devletin kılcal damarlarına kadar sızmış hainleri temizlemeye fasılasız olarak devam ettiklerini belirten Celal Uzunkaya, Türk Polis Teşkilatı, devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve dirliğine, ülkemizin bütünlüğüne kasteden hainlikte ve alçaklıkta sınır tanımayan ter türlü ihanet şebekelerine ve şer odaklarına karşı icabında vatan, bayrak, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canını feda etmekten hiçbir zaman çekinmemiştir, çekinmeyecektir.dedi 
SUÇLULARIN KORKULU RÜYASI OLDULAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleriyle polis teşkilatının kadrolarına dahil edildiğini söyleyen Uzunkaya,  Bugün sayıları 20 bini aşan bekçilerimiz, 2019'da yapacağımız 8 bini aşkın yeni alımla birlikte Türkiye genelinde 30 bine ulaşmış olacaktır. Ülkemizde her yıl işlenen toplam suçun yüzde 90'nını kişilere ve mala karşı işlenen suçlar oluşturmaktadır. Özellikle geceleri ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının cereyan ettiği alanlarda görevlendirilen çarşı, mahalle bekçilerimiz sayesinde geçmişte suçların önlenmesinde sağlanan büyük başarının genç ve dinamik yeni bekçi kadrolarımızla çok daha ileriye götürüleceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kentlerimizin, mahalle, meydan, cadde ve sokaklarında görevlendirilen değişik birimlere bağlı, motorize ve yaya ekiplerle, polis merkez amirlikleriyle koordineli olarak çalıştırılmaya başlayan bekçilerimiz, daha şimdiden halkın sevgilisi ve suçlularında korkulu rüyası olmuştur. Yaşları itibariyle genç ve dinamik, eğitimleri bilgi ve donanımlarıyla ile de son derece aydınlık geleceğimiz olan bu gençlerimizden hem polis teşkilatı olarak hem de millet olarak çok büyük başarılar beklemekteyiz. diye konuştu. Konuşmaların ardından, dereceye giren 5 bekçiye törenle sertifikaları verildi. Daha sonra 410 bekçi yemin etti. 

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