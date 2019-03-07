(Görüntülü) Eminönü'nde çocuk denize uçan araçtan böyle kurtarıldı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-EMİNÖNÜ'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir araç denize uçtu. Araçtaki 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı. Çocuğun gençler tarafından kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, uçan araç henüz batmamışken, gençlerin suya atlayarak çocuğu aracın içinden çıkardığı görülüyor. Gençlerin çocuğu kurtarmasının ardından aracın suya battığı kameraya yansıyor.