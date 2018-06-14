İstanbul,() Emine Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nde verdiği iftar yemeğinde kadın akademisyenler, sanatçılar ve iş kadınları bir araya geldi. Emine Erdoğan'ın önceki gün verdiği iftar yemeği öncesi misafirleriyle tek tek tokalaştı. İftar yemeğine, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Meltem Demirören Oktay, Revna Demirören, Reyhan Demirören ile aralarında Hülya Koçyiğit , Ajda Pekkan, Leyla Alaton, Semahat Sevim Arsel, avukat Kezban Hatemi, program sunucusu Müge Anlı?nın da yer aldığı davetliler katıldı.
(Görüntülü) Emine Erdoğan'dan kadınlar onuruna iftar
İstanbul,() Emine Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nde verdiği iftar yemeğinde kadın akademisyenler, sanatçılar ve iş kadınları bir araya geldi. Emine Erdoğan'ın önceki gün verdiği iftar yemeği öncesi misafirleriyle tek...
14 Haziran 2018 Perşembe 11:11
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.