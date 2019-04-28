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(Görüntülü) Emeklilik dilekçesi veren Hüseyin öğretmenin kalbi 1 hafta sonra durdu

BEYLİKDÜZÜ'nde bir ilkokulda öğretmenlilk yapan Hüseyin Yaman (55), kalp krizi sonucu evinde öldü. Yaman’ın geçen hafta emekli olmak için dilekçe verdiği ortaya çıktı. Ailesi ve torunları ile daha fazla vakit geçirmek isteyen ve geçen...

BEYLİKDÜZÜ'nde bir ilkokulda öğretmenlilk yapan Hüseyin Yaman (55), kalp krizi sonucu evinde öldü. Yaman’ın geçen hafta emekli olmak için dilekçe verdiği ortaya çıktı. Ailesi ve torunları ile daha fazla vakit geçirmek isteyen ve geçen hafta emekli olabilmek için dilekçe veren Beylikdüzü’ndeki Büyükşehir İlkokulu 3/E sınıf öğretmeni Hüseyin Yaman, önceki akşam Avcılar'daki evlerinde torunu ile yan yana uyuduktan sonra dün sabah uyanmadı. Hüseyin Yaman’ın saat 10.30’a kadar uyanmamasından şüphelenen yakınları, yanına gidince hareketsiz olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen 112 Acil ekibi, Hüseyin Yaman’ın öldüğünü belirledi. Yaman’ın hiçbir sağlık sorunu olmadığı göz önüne alınarak, Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne de bilgi verildi. Polis, ekibi eve gelerek araştırma yaptı. Yakınlarının sinir krizi geçirdiği Hüseyin Yaman’ın sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kalp krizinden öldüğü belirlendi. Okulunda ve çevresinde çok sevilen Hüseyin Yaman’ın yakınları öldüğüne inanamazken, cenaze, işlemlerin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere Samsun’a gönderildi. Son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda öğrencileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Hüseyin Yaman’ın sosyal medyadaki hesabında, “23 Nisan Bayramınız kutlu olsun. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği günün geleceğin teminatı çocuklarımıza bayram olarak hediye edildiği gün olan bu bayram, dünyada tek çocuk bayramı olması nedeniyle ayrı bir güzeldir. Atam bu güzelliği doya doya yaşayan çocukların senin yolunda sonsuza dek yürüyecektir” diye yazmıştı.

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