(Görüntülü) Emekli Koramiral Alev Gümüşoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, () İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emekli Koramiral Alev Gümüşoğlu için Selimiye Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.





Gümüşoğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda camiye getirildi. Cami avlusunda taziyeleri eşi Alev Gümüşoğlu'nun eşi Hülya Gümüşoğlu ve yakınları kabul etti. Cenaze törenine Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal,1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, emekli Orgeneral Çevik Bir, eski Fenerbahçe Kulubü Başkanı Ali Şen ile birlikte silah arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Namazın ardından top arabasına konulan cenazesi Selimiye Kışlası'na götürüldü.





Gümüşoğlu'nun cenazesi Sapanca Kırkpınar mezarlığında toprağa verilecek.





ALEV GÜMÜŞOĞLU KİMDİR?







Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kara ve deniz birliklerinde çeşitli görevler yaptıktan sonra İzmir'in Foça İlçesi'ndeki Deniz Üssü'nde Tümamiral olarak Çıkarma Filosu Komutanlığı ve ardından Koramiral rütbesiyle Güney Deniz Saha Komutanlığı görevlerinde bulunan Alev Gümüşoğlu 2007 yılında emekli olmuştu. 47 yıllık görev süresi sonunda kendisi için İzmir'de düzenlenen uğurlama töreninde gözyaşlarını tutamayan Gümüşoğlu basına bu görüntüleriyle yansımıştı. Atatürk sevdalısı ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Gümüşoğlu kulübün kongre üyelerinden de biriydi.