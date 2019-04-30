(Görüntülü) Emekli Hava Pilot Tümgeneral Karataş'tan S-400 açıklaması

TÜRKİYE'nin Rusya'dan alacağı uzun menzilli hava savunma sistemi S-400'lere ABD'nin karşı çıkması ve yeni nesil F-35 uçağı vermeyeceği yönündeki açıklamalarını, Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş değerlendirdi. Karataş, "Bırakın F-35 uçaklarını vermeyi, en ufak bahanede Türkiye'ye bir tabanca bile vermeyi düşünmeyen bir kongre, bir hükümet var. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı var. ABD 'F-35 vermem' derse dünyanın sonu değil. Bizim milli muharip uçak sistemini geliştirmemiz lazım. Türk milleti bu sıkıntılara dayanır ancak şantaj ve tehdide dayanmaz. Eğer vazgeçilirse Türkiye'nin ne güvenirliği ne güvenliği ne de saygınlığı, hepsinden önemlisi de Türk vatandaşının kendisine olan saygınlığı azalır" dedi.



Türkiye'nin Rusya ile yaptığı anlaşma kapsamında uzun menzilli hava savunma sistemi S-400'lerin haziran veya temmuz ayında teslim edileceği bildirilirken, ABD bu gelişme üzerine halen Türk savaş pilotlarının eğitimlerinin sürdüğü yeni nesil F-35 savaş uçaklarını vermeyeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde geçmişte önemli görevlerde bulunan ve FETÖ'nün kumpası 'Balyoz' davasından üç yıl cezaevinde kalan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, son gelişmeleri değerlendirdi.



'ABD TEHDİT VE ŞANTAJ DİLİNDE ŞİDDETİ ARTIRIYOR'



S-400 füzelerinin Türkiye'ye geliş ve eğitim tarihinin yaklaşmasıyla ABD'nin yeni olmayan, eskiden beri Türkiye'ye karşı kullandığı tehdit, şantaj dilinde de şiddetin arttığını söyleyen Beyazıt Karataş, şöyle dedi:



"Bunun da en güzel örneği 'S-400 alırsanız size F-35 vermem' diyor. Bunu söylerken de aslında kullandığı dil ne diplomatik lisana sığıyor ne de iki ülke arasındaki ilişkilere sığıyor. Hatırlarsanız 2013 yılında Çin hava savunma sistemini almaya karar verdik. ABD tekrar devreye girdi. 2015 yılında Çin hava sistemini bize aldırmadı. Türkiye için yine önemli bir itibar ve prestij kaybına neden oldu uluslararası alanda. Şimdi S-400 alırsanız politik, ekonomik ve askeri tehditlerle ambargoya kadar gidecek varacak tehditlerle Türkiye'yi dize getirmeye çalışıyor. Şu soruları sorabiliriz; S-400 sistemini neden alıyoruz? ABD niye karşı çıkıyor? Türkiye'nin 1960 yılından beri uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma sistemi füzesine ihtiyacı var. Birinci Körfez Savaşı, İkinci Körfez Savaşı ve son olarak Suriye'deki IŞİD ile mücadelede hiç kendi hava savunma sistemimizi kullanmadık. Kendi hava savunma sistemimiz hiç olmadığı için dışarıdan, ABD'den, Almanlardan aldık. Hava savunma sistemlerinde Türkiye kendi savunmasını NATO'ya bırakmış görünümünde. NATO'nun da gerçekten ihtiyacımız olduğunda bize yardıma geleceği konusu yıllardır konuşulur. Amerikalılar 2013 yılındaki ihaleye teklif verdiler. Ancak kriterleri bizi karşılamadı. Ama Çin'den de aldırmadılar."



'BİR TABANCA BİLE VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORLAR'



ABD'nin F-35'leri vermemek için en ufak bahaneye sığındığını vurgulayan Beyazıt Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'ye bir tabancayı bile vermeyi düşünmeyen bir kongre ve hükümet var. Hepsini bir araya koyduğunuz zaman Türkiye'nin bu hava savunma sistemine ihtiyacı var. Peki Rusya'dan alınmasına neden karşı çıkıyor? 'S-400'ler alındığı zaman F-35'lerin sırları çalınır' deniyor. Aslında F-35'lerin çalınmayan sırrı kalmadı. En son 2017 yılında başkana Trump bile F-35'lerin sırlarının çalındığını ve bunların büyük ihtimalle Rusya ile Çin'in elinde olduğunu ifade etti. ABD, S-400'leri bahane ediyor. S-400 bahanesi, ABD'nin hakimiyeti altındaki silah satışlarının şu anda devam eden ilişkilerin Rusya ve İran yönüne kaymasına engel olmak için kendi silah satışı için bunları yapmaya çalışıyor."



'TÜRKİYE'NİN VAZGEÇMEMESİ LAZIM'



S-400 alımından Türkiye'nin vazgeçmemesi gerektiğini vurgulayan Karataş, şunları kaydetti:



"FETÖ'ye destek vereceksin, Türk ordusuna, aydınlara kumpas kuracaksın, IŞİD'le mücadele adı altında PKK'ya destekte bulunacaksınız. TIR'larla 'kara ordum' dediğiniz PKK'ya silah vereceksiniz sonra 'Sen S-400 alırsan, sana F-35 vermeyiz' diyeceksiniz. Burası önemli; F-35 ve buna benzer silah sistemleri ABD'nin saadet zinciridir. Bunun halkalarının kopmasını istemiyor. Türkiye S-400 sistemini alırsa bugün ya da yarın F-35'lerin görünmez olduğu yalanı ortaya çıkacak. F-35'ler görünmez değildir. Bugün yarın bu silah sistemine karşı başka savunma sistemleri, radarlar bunların görünmezlerini ortadan kaldıracak. Hiçbir zaman uçaklar, radar sistemi kadar hızlı gelişmezler. Türkiye şu ana kadar, hatta bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararlı bir şekilde alım konusunda geri dönüş olmadığını söyledi. ABD 'F-35 vermem' derse dünyanın sonu değil. Bizim kendi milli muharip uçak sistemini geliştirmemiz lazım. Türk milleti bu sıkıntılara dayanır ancak şantaj ve tehdide dayanamaz. Eğer vazgeçerse Türkiye'nin güvenirliliği, güvenliği, saygınlığı hepsinden önemlisi Türk vatandaşının kendisine olan saygınlığı azalır."



'ABD SİSTEMİYLE TÜRKİYE 15 TEMMUZ'U YAŞADI'



Türkiye'nin ABD sistemiyle 15 Temmuz'u yaşadığını da söyleyen Beyazıt Karataş, sözlerini şöyle sonlandırdı:



"Türkiye'de hükümeti devirmeye çalıştılar. TBMM, FETÖ'cüler tarafından bombalandı. F-16'lar kullanıldı hava savunma sistemimiz olmadığı için. Patriot alırsanız önümüzdeki günlerde ABD'nin piyonları tarafından bu sistemleri de kullanamazsınız. Türkiye'nin, Rus savunma sistemini alıp değişiklik yapma durumu var. Çünkü PKK'yı, FETÖ'yü destekleyen ABD'ye politik ve stratejik bir yanıt vermek gerekiyor. Bir devlet kendi elemanlarının kullandığı çete tarafından TBMM'sinin bombalanmasını sineye çekebilir mi? Çekmeyecek. O zaman başka bir yaklaşıma gideceksiniz. Amerika'ya ders veren bir karar alacaksınız. Bu şekilde politikalarla devam ederseniz yine gelecekte gökyüzünü FETÖ'lere teslim edersiniz. O nedenle size 'Verdiğiniz kararların arkasında durun' diyorum. Birkaç yıl sonra da teknolojisi eskiyen F-35 çöp olarak kalacak. 'Kendi milli sistemimizi geliştirelim' diyorum."