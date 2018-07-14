(Görüntülü) Emekli Binbaşı kaleme aldı, ilahi sanatçısı seslendirdi







Ankara () 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından söz yazarı, emekli Binbaşı Cengiz Numanoğlu'nun kaleme aldığı 'Nasıl unutulur ki 15 Temmuz gecesi' eseri ilahi sanatçısı Hüseyin Oruç tarafından seslendirildi.



15 Temmuz alçak darbe girişimi unutulmaması için birşeyler yapmak istediğini söyleyen Oruç, 'O gün bambaşka bir geceydi vatan sevdalılarının din, dil ayrımı yapmadan kardeşliğini gördüm o gece. Değer verdiğim şair emekli Binbaşı Cengiz Numanoğlu hocamın sözlerini bir marş şeklinde stüdyoya girerek seslendirdim' dedi.

