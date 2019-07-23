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(Görüntülü) Emekli astsubayın kayalar üzerine yaptığı figürler ilgi görüyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde emekli astsubay Nurettin Başkurt'un (56), mermer ve kaya parçaları üzerine yaptığı figürler ilgi görüyor. Edremit'te oturan emekli astsubay Nurettin Başkurt, ortaokul yıllarından kalma resim tutkusunun peşinden...

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde emekli astsubay Nurettin Başkurt'un (56), mermer ve kaya parçaları üzerine yaptığı figürler ilgi görüyor. Edremit'te oturan emekli astsubay Nurettin Başkurt, ortaokul yıllarından kalma resim tutkusunun peşinden gitti. Emekli olduktan sonra ahşap oyma, heykel ve mozaik sanatları üzerine yoğunlaşan Nurettin Başkurt, mermer ve kaya parçaları üzerine Yunan mitolojisi ve Osmanlı figürlerini yansıtan çalışmalar yapmaya başladı. Nurettin Başkurt, aslan heykeli, gemi maketi ve oyma heykeller de yapıyor. Çocukluğundan bu yana resim ve heykel yaptığını belirten Nuretin Başkurt, "Bu işi seviyorum, severek ve isteyerek yapıyorum. Şu anda bu alanda yaptığım çalışma 6 gibi bir zamanda bitirdim. Buradaki çalışmamızda Zeus ve Yunan tanrılarını anlattık. Çünkü bu kayaların arkasında Kazdağları var. Mülk sahibi de böyle bir heykel yapmamı istedi. Tabi bunlar özgün bir çalışma. Bir yere bakarak yapmadım. Kendi bildiğim ve gördüğüm kadarıyla bunları yapmaya çalıştım" dedi.

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