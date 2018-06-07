(Görüntülü) Eleşkirt'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu şaşırttı. Eleşkirt ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, dolu yağışını da beraberinde getirdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Ağrı- Erzurum...
07 Haziran 2018 Perşembe 19:49
AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu şaşırttı. Eleşkirt ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, dolu yağışını da beraberinde getirdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Ağrı- Erzurum karayolu üzerinde bir çok sürücü araçlarını petrol istasyonuna çekerek korunmaya çalıştı. Şiddetli dolu ilçeyi beyaza bürürken, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçe sakinlerinden Murat Dırbo, "Cevil büyüklüğünde doludan korunmak oldukça güç. Bulunduğumuz yerden hareket edemiyoruz" dedi.
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