(Görüntülü) Elektrik tellerine takılan yavru kırlangıcı itfaiye kurtardı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, elektrik tellerine takılan yavru kırlangıcı, itfaiye kurtardı.



Yeni Mahalle'de elektrik tellerine takılan, kurtulmak için çırpınan yavru kırlangıcı gören çevre sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, itfaiye merdiveni ile ulaştıkları kırlangıcı takılı olduğu elektrik tellerinden kurtardı. Bir ayağının da kırık olduğu belirlenen kırlangıç, kendini kurtaran itfaiye erinin elinde bir süre bekledikten sonra uçup gitti.