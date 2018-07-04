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(Görüntülü) Elektrik direği 4 yıldır leyleklerin yuvası oldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde aynı elektrik direğine 4 yıldır yuva yapan leylekler, sokak sakinlerinin de ilgi odağı oldu. Keşan'da, İspat Cami Mahallesi Duru Sokak üzerindeki elektrik direği 4 yıldır leyleklerin yuvası oldu. Göçmen kuşlar...

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde aynı elektrik direğine 4 yıldır yuva yapan leylekler, sokak sakinlerinin de ilgi odağı oldu.

Keşan'da, İspat Cami Mahallesi Duru Sokak üzerindeki elektrik direği 4 yıldır leyleklerin yuvası oldu. Göçmen kuşlar için önemli duraklardan ve kuluçka alanlarından biri olan Keşan, sonbahara kadar leyleklere de ev sahipliği yapıyor. Bazı leylekler ağaçların üstlerinde konuşlandıkları yuvalarda, bazıları ise elektrik direklerinin üzerindeki yuvalarında hayatlarını sürdürüyor.

Duru Sokak üzerindeki elektrik direğinde bulunan yuvada ise 2'si yavru 4 leylek konaklıyor. Leyleklerin ağaç dalları, ot ve çöpten yapılan yuvalarda yavrularını sıcaktan koruma ve doyurma telaşı da sokak sakinlerince ilgiyle izleniyor.

Duru Sokak sakini İsmet Yalçınkaya, leyleklerin 4 yıldır aynı elektrik direğinde bulunan yuvada konakladıklarını belirterek, "Mayıs ayında geliyorlar, Eylül ayında tekrar göç ediyorlar. Hayvanlar yuvalarını oraya yapmışlar ve hiçbir zararları da yok. Tellere hiç dokunmuyorlar. Vatanları gibi 4 senedir gidip, geliyorlar. Burada başka yuva da yok. Burasını sevmişler. Her sene biz karılıyoruz. Zamanı geldiğinde bekliyoruz. Şu an yavruladılar. Yavrularını uçurmaya başladıklarında buradan gidecekler" dedi.
 

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