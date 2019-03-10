(Görüntülü) Elektrik açma- kapama bedelinin iadesini kazandı, firma itiraz davası açtı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), () - KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yaşayan Zekeriya Başar (35), otomatik ödeme talimatında bulunan elektrik faturası 2 kez ödenmediği gerekçesiyle kendisinden kesilen 53,60 TL'lik açma- kapama bedelinin iadesi için İl Tüketici Hakem Heyeti'ne yaptığı başvurudan olumlu sonuç aldı. Paranın Başar'a iadesine karar verilirken, elektrik dağıtım firmasınca itiraz davası açıldı.



Ermenek'e bağlı Seyrah Mahallesi'nde oturan Zekeriya Başar'ın evine, otomatik ödeme talimatında bulunan elektrik faturası geçen yılın Mayıs ve Ağustos aylarında ödenmediği gerekçesiyle elektrik dağıtım firmasınca bir süre enerji verilmedi. Başar, faturayı ödedikten sonra evine elektrik verildi; ancak firma tarafından her bir açma- kapama için 26,80 TL'den toplam 53,60 TL'lik açma- kapama bedeli kesildi. Bunun üzerine Başar, elektrik dağıtım firmasınca ihbarda bulunulmadan enerjisinin kesildiğini savunarak, kendisinden alınan 53,60 TL'nin iadesi için 28 Aralık 2018'de Karaman İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Tüketici Hakem Heyeti tarafından ilgili firmadan konuyla ilgili savunma istendi. Firmanın savunmasında, abone tarafından 2 ay fatura ödenmediği için elektriklerinin kesildiği, ödeme işleminin ardından da açıldığı kaydedildi. İl Tüketici Hakem Heyeti'nce 'Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin elektriğin kesilmesi ve bağlanmasıyla ilgili maddesine göre, firmanın gönderdiği savunmada fiilen elektriğin kesildiğini kanıtlar bilgi veya belge sunmadığı gibi tüketiciye elektriğin kesileceğine dair yazılı olarak kesme ihbarnamesini göndermediğinin anlaşıldığı belirtilerek, 53,60 TL'nin iadesini karar verildi. Bunun üzerine Tüketici Hakem Heyeti'nin iade kararı üzerine elektrik dağıtım şirketince Karaman 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 2 Mart'ta başvuruda bulunularak, itiraz davası açıldı.



'HAKKIMIN PEŞİNDEYİM, MAĞDUR EDİLDİM'



Hakkını aramak için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduğunu belirten Zekeriya Başar, kendisinin haklı bulunup, paranın iadesi için karar verildiğini söyledi. Elektrik dağıtım firmasının da 53,60 TL'yi ödememek için itiraz davası açtığını dile getiren Başar, ''Hakkımın peşindeyim. Mağdur edildim, bunun peşindeyim. Yoksa 53 lira ile ben zengin olmam. Otomatik ödemede olan faturalarım, herhangi bir sebeple ödenmemiş. Ne elektriğimi kesmeden önce ne de kestikten sonra herhangi bir bildirimde bulunmadan elektriğimi kesmiş. Bunun sonucunda benden 53,60 TL açma- kesme bedeli tahsil ettiler. Ben de Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Tüketici Hakem Heyeti, benim haklı olduğumu bildirip 53,60 TL'yi firmadan talep ettiler. Bunun sonucu sadece 53,60 TL ödememek için bana dava açılmış" dedi.



Davanın Karaman'da, nisan ayında görüleceğini ve Ermenek ile Karaman arasının yaklaşık 155 kilometre olduğunu belirten Başar, ''Davaya gideceğim. Ermenek'ten çıkacağım, 155 kilometre mesafedeki Karaman merkeze yürüyerek, oraya gideceğim. Avukat dahi tutmayacağım. Benim kendi kendimi savunacak yüreğim var" diye konuştu.