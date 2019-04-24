(Görüntülü) Elazığ'da üniversite öğrencilerinin evi, yangında kullanılamaz hale geldi

ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı ev, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki Parlak Sokak'ta çıktı. Üniversite öğrencilerinin kaldığı evde bilinmeyen çıkan yangında, dumanı gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, yangın sırasında öğrencilerin evde olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.