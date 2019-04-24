(Görüntülü) Elazığ'da tilki kara yolunda görüntülendi

ELAZIĞ’da kara yolunda bir tilki görüntülendi. Tilkinin yiyecek bulmak için yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar geldiği değerlendiriliyor. Elazığ’ın yüksek kesimleri ve bazı dağlık alanların karla kaplanması, hayvanların yiyecek bulmada güçlük çekmesine neden oldu. Dün gece saatlerinde kent merkezindeki çevre yolunda bir tilki görüntülendi. Kara yolunda geçen araçlara aldırış etmeden çevrede yiyecek aradığı öne sürülen tilki, bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.