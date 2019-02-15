Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını

(Görüntülü) Elazığ'da tanzim satış noktası açıldı

ELAZIĞ'da belediye bünyesinde tanzim satış noktası kuruldu. Elazığ Belediyesi'nce kurulan tanzim satış noktası bugün kapılarını vatandaşa açtı. Kültür Park’ta hizmete giren tanzim satış noktasında ucuz sebze ve meyve almak isteyen...

ELAZIĞ'da belediye bünyesinde tanzim satış noktası kuruldu. Elazığ Belediyesi'nce kurulan tanzim satış noktası bugün kapılarını vatandaşa açtı. Kültür Park’ta hizmete giren tanzim satış noktasında ucuz sebze ve meyve almak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Tanzimde domates 3,5 tl, biber 5,5 tl, patlıcan 7,75 tl, patates ise 3 liraya satışa sunuldu. Tanzim mağazasını ziyaret eden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, vatandaşların ucuz sebze ve meyve almaları için tanzim satış noktasının hizmete geçtiğini belirterek, "Tanzim mağazamızı açtık ve hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Türkiye’de dış güçlerin ve onların içeride olan uzantılarının oluşturmak istediği 15 Temmuz terörü, akabinde ekonomik terör ve akabinde gıda maddeleri üzerine oluşturmak istenen teröre karşı vatandaşlarımızın daha ucuz sebze ve meyve yemeleri için tanzim merkezleri devreye girdi" dedi. Tanzim satış noktasında alışveriş yapan vatandaşlardan Mustafa Çakar, uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, "Pahalı sebze ve meyveleri fakir alamaz. Patates 5 lira, soğan olmuş 6 lira. Bu hizmet sayesinde vatandaş gücü kadar alıyor" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328