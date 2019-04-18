(Görüntülü) Elazığ'da fotokapanla dağ keçisi sürüsü görüntülendi
ELAZIĞ'ın biyolojik çeşitliliğinin izlenmesi için kurulan fotokapanla dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında, Doğu Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü...
18 Nisan 2019 Perşembe 17:46
ELAZIĞ'ın biyolojik çeşitliliğinin izlenmesi için kurulan fotokapanla dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında, Doğu Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte belirli alanlara biyoloji çeşitliliği izlemek için fotokapan kurdu. Daha önceden belirlenen noktalara yerleştirilen fotokapanlarla baharın gelişiyle birlikte dağlık alanlardan inen dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.
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