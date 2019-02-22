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(Görüntülü) Eksi 15 derecede çığ tatbikatı (YENİDEN)

ERZİNCAN'da AFAD, UMKE, jandarma ve 112 ekipleri tarafından Ergan Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı düzenlendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece soğukta çığ altında kalan 3 kişi özel teçhizat ve araçlarla kurtarıldı.  ...

ERZİNCAN'da AFAD, UMKE, jandarma ve 112 ekipleri tarafından Ergan Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı düzenlendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece soğukta çığ altında kalan 3 kişi özel teçhizat ve araçlarla kurtarıldı.

    Erzincan İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 112 ekipleri tarafından yaşanabilecek çığ olaylarına anında müdahale edebilmek için Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde 8 araç ve 40 kişinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişi için ekipler alarma geçti. Zamanla yarışan ekipler metrelerce karın altındaki yaralılara ulaştı. Kar altından çıkardıkları vatandaşları motorlu kar aracıyla ambulansa ulaştırdı.

     Tatbitak sonrası konuşan Erzincan AFAD Müdür Vekili Kadir Çelik ise çığ tatbikatını başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Ülkemizde doğal afetlerden etkilenen konut sayılarının afet türlerine göre dağılımlarına bakacak olursak yüzde 55?ini depremler, yüzde 21?ini heyelanlar, yüzde 8?ini su baskınları, yüzde 7?sini kaya düşmesi, yüzde 2?sini de çığ ve fırtına gibi afetlerden oluşmaktadır. Bu oran ilimizde 1950-2018 yılları arasında afet türlerine göre dağılımlarına bakacak olursak yüzde 90?ını depremler, yüzde 7?sini heyelanlar, yüzde 1?ini su baskını, kaya düşmesi ve çığ afetinden oluşmaktadır. Müdürlüğümüzce 2017 yılında Refahiye ilçe merkezimizde heyelan tatbikatı, 2018 yılı Aralık ayında deprem tatbikatı icra edildi. 2019 yılında da çığ tatbikatını icra edeceğiz. İcra edilecek Türkiye Afet planı kapsamında ki tatbikata AFAD, UMKE, 112, Jandarma, Aile ve Çalışma Hizmetler İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden toplam 40 personel ile destek illerden Sivas, Erzurum, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Malatya İl Afet Müdürleri ve 15 Arama kurtarma personeli ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin katılımı ile genel de 100 kişi ile bu tatbikatı icra edeceğizödiye konuştu

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