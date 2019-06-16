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(Görüntülü) Ekrem İmamoğlu ortak yayın için geldi

Gökhan ÇELİK-Güven USTA İSTANBUL,()-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım ile yapacağı ortak yayın için Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi. İmamoğlu'na eşi Dilek...

Gökhan ÇELİK-Güven USTA İSTANBUL,()-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım ile yapacağı ortak yayın için Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi. İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun da eşlik etti. İmamoğlu girişte bekleyen gazetecilerin babalar gününü tebrik ederek kongre merkezine giriş yaptı.

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