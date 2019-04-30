Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve...
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
Son dakika... 8 terörist etkesiz...
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti

(Görüntülü) Ekrem İmamoğlu'ndan İETT'ye ziyaret -2

İSTANBUL,() İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıdan sonra kısa bir İstiklal Caddesi turu yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah 07.30 sıralarında, İETT...

İSTANBUL,() İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıdan sonra kısa bir İstiklal Caddesi turu yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah 07.30 sıralarında, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış ve yönetim kurulu üyeleriyle Beyoğlu Tünel'deki merkez binada bir araya geldi. İmamoğlu yaklaşık 1 saat süren ve basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından kısa bir İstiklal Caddesi turu yaptı. İmamoğlu turu sırasında vatandaşlarla sohbet ederken, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328