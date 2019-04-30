(Görüntülü) Ekrem İmamoğlu'ndan İETT'ye ziyaret -2

İSTANBUL,() İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıdan sonra kısa bir İstiklal Caddesi turu yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah 07.30 sıralarında, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış ve yönetim kurulu üyeleriyle Beyoğlu Tünel'deki merkez binada bir araya geldi. İmamoğlu yaklaşık 1 saat süren ve basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından kısa bir İstiklal Caddesi turu yaptı. İmamoğlu turu sırasında vatandaşlarla sohbet ederken, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.