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(Görüntülü) EKREM İMAMOĞLU'NDAN HAL ZİYARETİ

* Ekrem İmamoğlu,   "Kuru gıda ve başka konularda, mutlaka İstanbulluya ucuz, sağlıklı, hijyenik gıda ürünlerini ulaştırma konusunda büyük çaba sarf edeceğiz"   Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(),...

* Ekrem İmamoğlu,


 

"Kuru gıda ve başka konularda, mutlaka İstanbulluya ucuz, sağlıklı, hijyenik gıda ürünlerini ulaştırma konusunda büyük çaba sarf edeceğiz"


 

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(), CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'daki İstanbul Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti.

31 Mart Seçimleri kapsamında seçim çalışmalarını yürüten Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Bayrampaşa'da bulunan hale geldi. İmamoğlu, hal esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi. Gezinin bir bölümünde davul zurna ile karşılanan İmamoğlu, daha sonra tokmağı eline alarak davul çaldı. Daha sonra sabah namazı için hal içinde bulunan camiye geçen Ekrem İmamoğlu, namaz sonrası maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamadığını söyleyen bir gençle sohbet etti. Çalışmanın yanı sıra eğitimin de önemli olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, gencin eğitimi için destek sözü verdi..


 

"BU SİSTEMDEN VAZGEÇİLMEMESİ LAZIM"  

Hal esnafı ile kahvaltı sofrasına oturan Ekrem İmamoğlu, daha sonra İstanbul Yaş Meyve Sebze ve Bostan komisyoncuları Derneği yöneticileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Türkiye Hal Federasyonu Başkan Yardımcısı Mevlüt Yılmaz, “Hallerin özelleştirilmesi ve komisyonculuk sisteminin kaldırılması fiyatlarda bir düzelmeye neden olmaz. Tam tersi daha da artar. Tüccar malın sahibi olacaktır. Dolayısı ile bir maliyet hesabı yapacaktır. Bu hesap ile ürünü satacak. Halbuki komisyonculuk sisteminde bir maliyet hesabı yok.  Arz - talep fiyatı oluşumu sağlanır. Doğru olan da budur. Tüm dünyada da böyle. Bu sistemden vazgeçilmemesi lazım.  Sayın başkanın da ileri başkan olması durumunda hallerin bir sosyal hizmet alanı olarak görmesini talep ediyoruz" dedi.


 

“ÖZELLEŞTİRMEYE SICAK BAKMIYORUZ"

Semt pazarlarındaki pazar esnafının ve halde çalışan esnafın yaşadığı sıkıntıları bildiğini ve bunlarını çözüm yollarını bildiğini anlatan İmamoğlu da "Gıda ve gıda üretimine ve tüm unsurlarına başka bir gözle bakmamız lazım. Kamusal gözle bakmamız lazım. Özelleştirmeye biz de açıkçası çok sıcak bakmıyoruz. Elbet içeriğine bakacağız.  Bu ortamların özelleştirme ile topluma sağlıklı bir hizmet vermesi konusunda çok üst seviyede endişelerimiz var" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu konuşmasının devamında, “Kuru gıda ve başka konularda, mutlaka İstanbulluya ucuz, sağlıklı, hijyenik gıda ürünlerini ulaştırma konusunda büyük çaba sarf edeceğiz. Bunu yaparken biz biliriz iddiası ile olmayacağız.  Bu işin muhatapları bizim masamızın ortakları olacak. Ancak bu şekilde doğru kararı verebiliriz" şeklinde konuştu.

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