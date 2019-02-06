Harun UYANIK/İSTANBUL,()-CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamından cemevi ziyaretinde bulundu. Küçükçekmece Garip Dede Cemevi'ne gelerek ziyarette bulunan İmamoğlu'na cemevi yöneticilerince kılıç hediye edildi.
(Görüntülü) Ekrem İmamoğlu'ndan cemevi ziyareti
Harun UYANIK/İSTANBUL,()-CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamından cemevi ziyaretinde bulundu. Küçükçekmece Garip Dede Cemevi'ne gelerek ziyarette bulunan İmamoğlu'na...
06 Şubat 2019 Çarşamba 18:47
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