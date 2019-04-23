(Görüntülü) Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde çocuklarla zeytin ağacı dikti

Gökhan ÇELİK – Onur MERİÇ – Can ÖZER, İSTANBUL() İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı (Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde bulunan Yaşam Vadisi’nin 2’inci etabında 8 ülkeden gelen çocuklarla zeytin ağacı dikti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki törende konuşan İmamoğlu, “İstanbul’un bir çocuk kenti, çocuk dostu bir kent olmasını istiyoruz.” dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğleden sonra Yaşam Vadisi 2. Etap’ta ağaç dikme törenine katıldı. İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu, çocukları ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşlik etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan etkinliğe İstanbullu çocukların yanı sıra Pakistan, Rusya, Meksika, Hindistan, Estonya, Kuzey Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden çok sayıda çocuk katıldı. Törende yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu, “Tabii bugün çocukların günü. İstanbul’un bir çocuk kenti, çocuk dostu bir kent olmasını istiyoruz. O yüzden de onların eğitimleri ile gelecekleri ve sağlıklı yaşam alanları ile buluşmaları ile ilgileneceğiz. İyi duyguları yönetmek için iyi düşünmek lazım. İyi düşünmeniz için de bence çocukları dinlemeniz lazım. Çocuklar hiçbir zaman size kötü temennide bulunmazlar. Hep iyi şeyler söylerler. Ben onları çok dinledim. Çocukların sesi ve sevgisi bize çok yol gösterdi. İnanın bugün bu görevimi büyük bir coşku büyük bir enerji ile yapabiliyorsam beni en fazla besleyen çocukların sevgisi ve çocuklara olan borcum. O duygularla çok enerjik ve çok çalışkan oluyorum” dedi. “ZEYTİN AĞAÇLARINI DÜNYA BARIŞI VE ÜLKEMİZİN İÇ BARIŞI İÇİN DİKECEĞİZ” İmamoğlu, “Umuyorum çocukların sevgisi hiç eksilmesin ve İstanbul’a en simgesel çocuk mesajını belki de Yaşam Vadisi’nden vereceğiz. Bu çocuklar hayatları boyunca bu Yaşam Vadilerini sahiplenip ve buralara zarar verilmelerine izin vermeyecekler. Ben İstanbul’un çocuklarına artık, Yaşam Vadileri Çocukları, diyeceğim. Onların hem yeşile olan inançları, hem de hayata bağlılıklarını geliştireceğini biliyorum. Birazdan zeytin ağaçlarını dünya barışı ve ülkemizin iç barışı için dikeceğiz. Tüm dünya için iyi dileklerimizi ve dualarımızı gönderelim.” İfadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Ekrem İmamoğlu, 8 ülkeden gelen çocuklarla birlikte zeytin ağacı dikti. Daha sonra çocuklarla birlikte ağaca can suyu veren İmamoğlu, program sonunda çocuklara hediye dağıttı.