(Görüntülü) Ekonomi Bakanı Zeybekci, YASED'in 37'inci Genel Kuruluna katıldı

Cansel KİRAZ- İbrahim MAŞE/İSTANBUL,() - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) 37'inci Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, " Türkiye'nin makroekonomi sonuçlarına şöyle bir baktığınız zaman, haksızlık yapmamak lazım. O işgal girişimine rağmen Türkiye son 6 çeyrekte yüzde 7.4 büyümeyi başardı" dedi. Levent'te bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Zeybekci, konuşmasına seçim sonucunu değerlendirerek başladı. Zeybekci, " Geçtiğimiz pazar günü Türkiye hakikaten çok yoğun katılımlı bir seçim gerçekleştirdi. Bir demokrasi şöleni içinde geçti. En son seçim döneminde belki sözler ve iddialar farklı olmuş olabilir ama pazar günü hakikaten Türk demokrasisi açısından, milli iradenin tecelli etmesi açısından son derece olumlu. O 70 yıllık dönemdeki sonuçları belki beğenilmemiş olabilir ama millet hiç hata yapmaz. Mecelle'nin genel kabul görmüş kuralı vardir; 'Çoğunluk yanlışta ittifak etmez'. Sonuçları itibariyle tabii ki önümüzdeki süreçte bunları göreceğiz. Yeni bir sisteme geçtik. Yeni sistem, bugüne kadar bizim şikayet ettiğimiz, belki yatırım ortamının iyileştirilmesi anlamında da önümüzdeki en önemli engellerden biri olarak gördüğümüz bürokratik süreçlerin hızlandırılması, uygulamaya dönüşmesiyle ilgili yaşadığımız süreç sıkıntılarının belki büyük bir çoğunluğunun giderildiği, Türkiye'nin çok daha hareketli bir yönetim sistemine doğru geçeceği bir dönem" dedi.





"TÜRKİYE MUCİZESİ GERÇEKLEŞMİŞTİR"





'Türkiye bugün dünyanın 17'inci büyük ekonomisi olurken, Avrupa'nın 6'ıncı büyük ekonomisi olurken hakikaten bir Türkiye mucizesi gerçekleştirmiştir' diyen Zeybekci, " Bu süreçte Türkiye'nin bu mucizesi tabii ki genel itibariyle, teknolojisi başkasına ait. Finans imkanları itibariyle tamamen başka ortamların kontrol edebildiği, enerji ve ham madde geleceğinin tamamen başka saiklere dayandığı, teknolojisi, patenti, bilgisi başkaları tarafından belirlenen, dağıtım kanalları ve tüketim kanalları başkaları tarafından kontrol edilen bir ekonomide hiç küçümsenmeyecek bir Türkiye mucizesi gerçekleştirmiştir" şeklinde konuştu.















"BİZİM HEDEFİMİZ MUASIR MEDENİYET HEDEFİDİR"















Bakan Zeybekci, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin kendi yaşı ile aynı olduğunu ifaderek, "1962 Ankara Anlaşması dersek biz ona, bir 50 sene daha devam etse Türkiye olarak biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Kararlılığımız var o konuda. Bizim asıl hedefimiz tam üyelik diye bir isim değildir. Bizim hedefimiz, muasır medeniyet hedefidir. 1995 yılında tamamlanıp 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması ile bugün biz Avrupa Birliği ile 2018 sonu itibariyle tam 200 milyar dolarlık bir ticaret hacmini gerçekleştirmiş olacağız" derken öte yandan pazar akşamı seçimden sonra saat 20:00 sıralarında Türkiye'den ayrılarak İzlanda'ya gittiğini söyledi. Bakan Zeybekci , " 1991 yılında Türkiye'nin imzalamış olduğu ilk serbest ticaret anlaşmasını güncelledik" diye konuştu.















"YENİ SİSTEM, KURUMSALLAŞMAYI BERABERİNDE GETİRECEKTİR"















Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci konuşmasına şu şekilde devam etti: "Bu yeni sistem, Türkiye' de çok hızlı bir şekilde kurumsallaşmayı da beraberinde getirecektir. Sebep ve sonuçların hızlı değerlendirildiği bir sistemin devreye girdiğini göreceğiz. Gelişmişlik yarışında düşenlerin ve devam edenlerin tek önemli farklılığı var; kurumsallaşma. Türkiye bunu gerçekleştirecek. Kendi şartlarını yaratan bir ekonominin siyaset mekanizması o şartların uygun bir hukuk sistemi ve kurumsallaşma sistemiyle birleştirmesi, yeni sistemin kodları bu olacak. Bunu çok hızlı bir şekilde sizlerle gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Dış Ticaret Kurumu veya Konseyi, bu şekildeki kurumlarla sizler o kurumların içinde birebir yer alacaksınız"















" TÜRKİYE SON ÇEYREKTE YÜZDE 7.4 BÜYÜMEYİ BAŞARDI"















"Türkiye'nin makroekonomi sonuçlarına şöyle bir baktığınız zaman, haksızlık yapmamak lazım. O işgal girişimine rağmen Türkiye son 6 çeyrekte yüzde 7.4 büyümeyi başardı. İhracatında da yüzde 10 ortalamayla büyümeyi başardı. Türkiye 2017 yılında 1 milyon 360 bin vatandaşını iş sahibi yaptı. Mayıs ayı rakamları açıklandığında Türkiye, 12 aylık döneme bakıldığı zaman 1 milyon 100 bin vatandaşını iş sahibi yapmış oldu. Bunları da yüzde 1 buçukluk bütçe açığı ile bu sene yüzde 2'nin altında bir bütçe açığıyla, yabancı finansman ihtiyacı açısından baktığımız cari açık itibariyle de yüzde 4.2 seviyesinde bir cari açıkla bunları başardı Türkiye"















"TÜRK LİRASININ BU DEĞERİ BİZİM MAKROEKONOMİK SONUÇLARIMIZI YANSITMIYOR"















Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türk lirasının bu değeri ile ilgili bir yüksek boylu dalgalanma yaşandığının doğru olduğunu aktararak, "Türk lirasının bu değeri bizim makroekonomik sonuçlarımızı yansıtmıyor. Kısa vadeli borçlarımıza bakıyoruz. Kısa vadeli mükellefiyetlerimizin karşısında bir Merkez Bankası, iki döviz tevdiat hesapları, üç şirketlerimizin varlıkları, dört ihracatçılarımızın yurt dışı alacakları diye yan yana sıraladığımız zaman rahatız. Ona rağmen böyle bir şeyi yaşayabildik ve yaşadık. Türkiye bu makroekomi sonuçlarıyla, reel sektör sonuçlarıyla o para piyasalarında dalgalanmaya uyum sağlamayacaktır. Para ve finans piyasalarındaki o dalgalanma Türkiye'nin reel ekonomik sonuçlarına uyum sağlayacaktır" dedi.